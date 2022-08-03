تلقى اتحاد العمال الصحراويين رسالة تضامن وجهتها الحملة البريطانية للصحراء الغربية نيابة عن المشاركين في المنتدى النقابي البريطاني السنوي "لمناضلي تولبودل الستة"، عبروا فيها عن تضامنهم مع نضالات الشعب الصحراوي من أجل التحرر داعين حكومة بلادهم لدعم تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وجاء في الرسالة التي وجهها المنتدى لاتحاد العمال الصحراويين أن "الشعب الصحراوي الذي يعيش في ظل نظام احتلال مغربي وحشي، في الجزء المحتل من الصحراء الغربية هو الآخر يدافع عن حقه"، وبالتالي يستحق التضامن العمال لدعمه في هذا النضال.

وتضيف الرسالة أنه آن الأوان بالنسبة لبريطانيا كبلد ملتزم بالعدالة والشرعية الدولية أن ينخرط في "تبني موقف حقيقي لصالح تقرير مصير الشعب الصحراوي"، مشددة على الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود لمضاعفة التضامن والدعم اللازمين "لتحرير آخر مستعمرة في إفريقيا."

وأكدت النقابة العمالية البريطانية أن التضحية والعزم الذي تحلا بها "مناضلو تولبودل الستة" ما كانت لتتكلل بالنجاح لولا التضامن والدعم الشعبي الذي تلقوه في شتى أنحاء المملكة المتحدة، ما أجبر الحكومة آنذاك لاتخاذ قرار بإرجاعهم إلى بلدهم.

والتزاما بنفس المبدأ وبروح "مناضلي تولبودل الستة"، تعرب النقابة البريطانية عن التزامها بالعدالة الدولية للدفاع عن الشعب الصحراوي في كفاحه لتحرير أرضه، كآخر مستعمرة في إفريقيا.