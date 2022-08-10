تسلمت السلطات المالية أمس الثلاثاء معدات عسكرية جديدة من روسيا من ضمنها مروحيات قتالية وأسلحة مختلفة خلال احتفال رسمي بحضور دبلوماسيين روس والكولونيل أسيمي غوتا رئيس المرحلة الانتقالية.

وفي كلمة ألقاها خلال هذا الاحتفال أشاد وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، بـ"الشراكة التي تعود بالنفع على الجانبين مع روسيا الاتحادية".

مضيفا "ينبغي أن أقول إن الاحتفال اليوم تاريخي، سواء من حيث طبيعة أو جودة أو حجم ما تقدمونه لنا والذي سنعرض جزءًا منه فقط هنا وما تبقى بالطبع تم توظيفه في العمليات الجارية بينما يُقام هذا الاحتفال".

كما أكد وزير الدفاع المالي "نحن نعزز قدراتنا الاستطلاعية والهجومية بطائرات L39 المقاتلة وسوخوي 25، والتي أضيفت إلى طائرات من طراز ‘سوبر توكانو’ وطائرات أخرى مستخدمة بالفعل. إضافة إلى مروحيات هجومية من طراز MI24P وطائرات MI 35 وMI24 التي تم تسليمها".