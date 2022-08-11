قام وفد من المجلس الإسلامي في ولاية جوهور الماليزية، بتسليم مسجد “دار التعظيم” للجالية المسلمة في مقاطعة كاندال بمملكة كمبوديا، في انعكاس قويّ للرّوابط المجتمعية والإسلامية بين كمبوديا وماليزيا.



ويعتبر مسجد “دار التّعظيم” الجديد هو ثاني أكبر مسجد في مملكة كمبوديا بعد مسجد “السركال” بمدينة “بنوم بنه” عاصمة كمبوديا. وتبلغ مساحة مسجد “دار التعظيم” 52×23م، ويتّسع لحوالي 3000 مصلٍّ. وقد تَمّ بناء المسجد المكوّن من طابقين بتكلفة 1.3 مليون دولار، ويتميّز المسجد بتصميمه الجذّاب وألوانه الخلّابة. وبدوره، سلَّم ممثل المجلس الإسلامي والمستشار التّنفيذي لولاية جوهور، توان محمد فريد بن محمد خالد، المفتاح الرّمزي لإدارة المسجد في قرية شام ليو بمنطقة كوه ثوم بمحافظة كاندال.



وقال المستشار توان محمد فريد بن محمد خالد، بحسب موقع “الألوكة”: “آمُل أن يفيد هذا المسجد أبناء الجالية الإسلامية في كاندال، وأن يجمعهم خلال الصّلوات والشّعائر الإسلامية”.