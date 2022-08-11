أحبط ليلة الأربعاء إلى الخميس حراس السواح لولاية سكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا من بينهم امرأ 33 سنة وأربعة أطفال 11-16-17 سنة هؤلاء الأشخاص كانوا محل معاينة نهار اليوم الخميس من قبل طبيب الحماية المدنية بمقر حراس السواحل بالميناء القديم لمدينة سكيكدة وحسب الحماية المدنية فان الأشخاص الـ21 في صحة جيدة .

واستنادا إلى الحماية المدنية فإن الأشخاص ينحدرون من ولاية عنابة والطارف وبسكرة ويحتمل أنهم قد انطلقوا من إحدى شواطئ عنابة والطارف غير أنهم وقعوا في شباك حراس السواحل في عرض المياه الإقليمية الجزائرية وتعد هذه المحاولة الرابعة التي يحبطها حراس السواحل لولاية سكيكدة.