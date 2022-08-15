أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، اليوم الإثنين، أن آخر جنودها من قوة "برخان" في مالي غادر البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تظاهر العشرات الذين قدموا أنفسهم على أنهم "القوى الحية" في مدينة غاو، آخر معقل للفرنسيين في مالي، اعتراضا على استمرار وجود قوة "برخان" الفرنسية، حيث أمهلوها 72 ساعة للمغادرة.

هذا وتدعم القوات الفرنسية، السلطات في مالي ضد المتمردين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر الانسحاب بعد اندلاع خلاف بين فرنسا والمجلس العسكري المالي في أعقاب الانقلاب العسكري في أوت 2020.