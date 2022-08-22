طلبت إدارة وكالة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بوهران، من مديرية الأمن الولائي، توفير فرقة دائمة للشرطة، أمام مقر الوكالة التجارية لهذه الشركة في شارع الصومام، في وسط مدينة وهران، لتنظيم عملية بيع التذاكر وكذا حماية مستخدمي الوكالة المذكورة من الاعتداءات.

وتعيش هذه الوكالة هذه الأيام "فوضى كبيرة" جراء التوافد الهائل للراغبين في شراء تذاكر سفر عبر بواخر الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، خاصة من طرف المغتربين الذين يتأهبون للعودة إلى أهاليهم في الخارج، مع اقتراب موعد الدخول الاجتماعي. وصارت المناوشات والمشاداة بالأيدي ظاهرة يومية في هذه الوكالة، بين الراغبين في شراء التذاكر، كما يتعرض مستخدمو الشبابيك إلى مختلف أشكال العنف، كما حدث يوم الخميس الماضي. حيث نشبت فوضى عارمة داخل مقر الوكالة. كما تعرض مستخدم فيها، يشتغل في قسم المحاسبة، إلى الضرب. فقد تتبعته مجموعة من الأشخاص عندما غادر مقر عمله، مساء الخميس الماضي، ولحقوا به واشهروا في وجهه خناجر، ثم سلبوه حقيبته، وأوسعوه ضربا.

وقد تقدمت إدارة الشركة بشكوى أمام محافظة الأمن الحضري الـ16 لوهران، كما تقدم الضحية هو الآخر بشكوى. في حين تقدمت إدارة الشركة في وهران بطلب لمديرية الأمن الولائي لانتداب فرقة خاصة للشرطة لتوفير الأمن أمام مقر وكالتها التجارية بشارع الصومام.