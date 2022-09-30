أحزاب ومنظمات دولية تؤكد دعمها اللامشروط للشعب الصحراوي

أعلنت الأحزاب والمنظمات المشاركة في الندوة الدولية السادسة والعشرون، المنعقدة بالمكسيك، تحت شعار "الأحزاب والمجتمع الجديد"، دعمها غير المشروط للشعب الصحراوي وقضيته العادلة

و ذكرت وكالة الانباء الصحراوية نقلا عن السفارة الصحراوية بالمكسيك، أن الأحزاب والمنظمات المشاركة في الندوة، المنعقدة أمس الخميس، أكدت في بيان لها، مساندتها ودعمها اللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي بكل الوسائل المشروعة ضد الاحتلال المغربي، من أجل الظفر بحقه في تقرير مصيره والاستقلال، وكذا لجبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.

و في السياق، دعت إلى تعبئة أكبر أمام الحكومات والمنظمات الإقليمية، في مسعى إلى الانظام لإجماع القوى في أمريكا اللاتينية، للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ومجابهة الاحتلال المغربي.

كما استنكرت الأحزاب والمنظمات المشاركة، مناورات اللوبيات الموالية للمغرب، التي تميل، حسبها، إلى تشويه سمعة النضال المشروع لجبهة البوليساريو، فيما تغض الطرف عن الممارسات غير الشرعية للاحتلال المغربي، من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وممارسات تعسفية ضد المدنيين والنشطاء في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، الى جانب نهب الثروات الطبيعية الصحراوية دون وجه حق.