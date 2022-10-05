هذا هو مصير مصنع مشروبات "نڤاوس"

أشرف لزرق إبراهيم الرئيس المدير العام للشركة القابضة "أغروديف" أمس، على ترسيم إعادة إدماج مصنع المشروبات والعصير "نڤاوس" ضمن أملاك الشركة، بعد إدانة مالك المجمع معزوز بأربع سنوات سجنا في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة.

وجاء القرار تنفيذا لتعليمات الحكومة باستعادة أملاك ومصانع رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد.

للتذكير فإن رجل الأعمال معزوز قام بشراء المصنع الكائن بولاية باتنة من الدولة في إطار عملية الخوصصة. ويضم المركب وحدة أخرى للمياه المعدنية بنفس العلامة بعد تغيير العلامة التجارية الأولى "سيدي عقبة".