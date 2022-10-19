سويسرا تعتزم تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب على المسلمات

تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب على المسلمات، ويعاقب مخالفيه بغرامات مالية تصل إلى 1000 دولار.



أحالت حكومة سويسرا، الأربعاء الماضي، مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على فرض غرامة لكل من ينتهك قانون “حظر إخفاء الوجه” الذي يمنع تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، من أجل مناقشته والمصادقة عليه. ووفقًا لهذا القانون، يُحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ويلزم بترك الأعين والأنف والفم مكشوفة.



وسيجري تطبيق القانون في الأماكن جميعها العامة أو الخاصة التي يُمكن للجمهور الوصول إليها، بما فيها المدارس والمحاكم والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمتاجر ودور السينما والقاعات الرياضية.



وفي مارس 2021، وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم.



وقد اقترح حزب الشعب السويسري اليميني، هذا الاستفتاء، وهو نفس الحزب الذي كان وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009. وآنذاك، أظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2% مقابل رفض 48.8% من الناخبين.



وبحسب الحكومة السويسرية، يهدف قانون “حظر إخفاء الوجه” إلى “ضمان السلامة العامة والنظام”. لكن القانون يسمح بارتداء النقاب أو تغطية الوجه بالكامل في أماكن العبادة أو الأماكن المقدسة، أو لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة (كالكمامة، للحماية من كوفيد-19 أو أمراض أخرى)، أو لأسباب تتعلق بالطقس، وأخرى لأغراض فنية أو ترفيهية أو دعائية.

وتبلغ نسبة المسلمين حوالي 5% من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 ملايين نسمة، ومعظمهم من تركيا والبوسنة وكوسوفو.



يذكر أن سويسرا ليست الدولة الأولى التي تفرض مثل هذا الحظر، فقد سبق أن حظرت 5 دول أوربية أخرى بالفعل ارتداء النقاب والبرقع، بما في ذلك فرنسا والنمسا.



