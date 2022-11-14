سايحي يكشف عن أرقام مرضى السكري في الجزائر

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، أن عدد المرضي بالداء السكري في الجزائر في تزايد مستمر.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم العالمي لداء السكري، أن داء السكري انتشر في الجزائر بنسبة 15% بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، حيث بلغ عدد المصابين بداء السكري 2 مليون و800 ألف مصاب وقد يصل العدد الى 5 ملايين بحلول سنة 2030.

كما أكد وزير الصحة، على اسداء تعليمات لمدراء الصحة للولايات لاتخاذ الترتيبات الضرورية بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة وشركاء المجتمع المدني لوضع برنامج توعوي بداء السكري.