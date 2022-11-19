‏"خرائط غوغل" تطرح ميزة "الواقع المعزز"

أعلنت شركة "غوغل" عن بدئها في طرح ميزة "الواقع المعزز" في تطبيقها "خرائط غوغل"، ‏والتي تظهر للمستخدم أماكن مثل المقاهي وماكينات الصراف الآلي، عندما يمسك هاتفه الذكي ويوجهه ‏إلى العالم من حوله.‏

وعند تشغيل الميزة التي تحمل اسم "Live View"، فما على المستخدم سوى النقر على زر الكاميرا في شريط البحث في خرائط "غوغل"، ثم يوجّه كاميرا هاتفه الذكي إلى المباني والأماكن القريبة، ويبحث عن النقاط المنبثقة التي تشير إلى مكان وجود المعالم، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وستتوافر ميزة "Live View" بصورة مبدئية في لندن، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وطوكيو، على هواتف "أندرويد" و"آيفون" بدء من الأسبوع المقبل. وبخلاف ميزة "Live View"، فإن شركة "غوغل" تجري بعض التحديثات الأخرى على تطبيقها "خرائط غوغل"، مثل المساعدة في العثور على محطات شحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ميزة "Accessible Places"، التي تسهل الوصول إلى الأماكن التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأشخاص الذين يتحركون مع عربات الأطفال، أو الناس الذين يستخدمون عربات التسوق المتحركة، والميزة الأخيرة تم إطلاقها لأول مرة في عام 2020 في أستراليا واليابان والمملكة المتحدة وأمريكا.

كما يختبر تطبيق "خرائط غوغل" ميزة أخرى، هي البحث عن وجبة محددة، ومعرفة المطاعم التي تقدمها بالقرب منك، وستكون متاحة على الهاتف المحمول وفي تطبيقات "غوغل" لهواتف "أندرويد" و"آيفون".