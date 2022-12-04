تتويج الفائزين بجائزة الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس

تم مساء يوم الأحد بقسنطينة تتويج الفائزين الأوائل في مختلف المجالات الفكرية و الإبداعية من المشاركين في الطبعة ال 11 لمسابقة جائزة الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس .

قد نال الجوائز كل من لزعر هجيرة أميمة، لأحسن تطبيق رقمي بعنوان "مدينتي" و حاتم بن كحول، من جريدة النصر العمومية لأحسن عمل صحفي، فيما فاز مناصفة بجائزة أحسن عمل أدبي، إبراهيم قار علي، و عبد الوهاب بوشنة.

و عادت جائزة أحسن عمل فني لعبد الرحمان حملاوي، من خلال لوحة زيتية فيما ظفرت مينة جغبلو بجائزة الهندسة المعمارية ثم بن عسكر سارة ياسمين، التي توجت بجائزة الشيخ عبد الحميد بن باديس لأحسن مؤسسة ناشئة.

و تراوحت قيمة جوائز هذه المسابقة التي شارك فيها 200 متنافس والمنظمة بمناسبة ذكرى ميلاد العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس ما بين 150 ألف دج و 70 ألف دج.