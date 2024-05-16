فتح المتاحف مجانا هذا الجمعة والسبت

بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف المصادف لـ18 ماي من كل سنة، أسدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي تعليمة إلى كل مدراء المؤسسات المتحفية الوطنية العمومية، ومسؤولي متاحف المواقع تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، بفتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا أمام الجمهور يومي الجمعة 17 والسبت 18 ماي 2024.

ووفق بيان وزارة الثقافة "يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الثقافة الفنون بأهمية دور المتاحف في نشر الوعي الثقافي والفني، ولتمكين المواطنين من التعرف على كنوز متاحفنا، وتعزيز التواصل بينها وبين مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة للجميع للتعرف على تراثنا الثقافي.

كما دعت وزيرة الثقافة المواطنات والمواطنين لزيارة المتاحف خلال هذه الفترة المصادفة لعطلة نهاية الأسبوع والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقام فيها خصوصا وأنها تتزامن وفعاليات الاحتفاء بشهر التراث.