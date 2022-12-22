22 ديسمبر 2022
إشتراك دخول
22 ديسمبر 2022 °C

مباشر: لقاء الرئيس تبون مع الصحافة (فيديو)

أخبار الوطن
22 ديسمبر 2022 ()
ف.ن
+ - 0 قراءة

تتابعون البث المباشر للقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة.

 

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة