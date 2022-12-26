لم يمنع الفرنسيون من إطلاق عريضة إمضاءات تطالب بإعادة إجراء المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين في قطر، بنفس طريقة "الماتش يتعاود"، بسبب ما اعتبروه الأخطاء التحكيمية للحكم البولوني سيمو مارسينياك. وقد جمعت العريضة إلى حد الآن أكثر من 220 ألف توقيع بعد أقل من أسبوع من إطلاقها في أحد المواقع الإلكترونية. يحدث هذا رغم أن "الفيفا" سلّمت كأس العالم إلى كابتن "التانغو"، ليو ميسي، الذي حملها معه وعبر الأجواء الجزائرية في رحلة العودة من قطر، واحتفل بها مع ما يزيد عن 5 ملايين أرجنتيني في شوارع العاصمة بيونس إيرس.

ورد الأرجنتينيون على نظرائهم الفرنسيين، بالمثل، بإطلاق عريضة إمضاءات عبر change.orgيدعون فيها الفرنسيين لـ"التوقف عن البكاء" بعد خسارتهم المباراة النهائية ضد الأرجنتين، وحققت العريضة لحد الآن 300 ألف توقيع، وهو ما يعني أن الأرجنتينيين ألحقوا الهزيمة مجددا بالفرنسيين كرويا وحتى احتجاجيا.

وفي لحظة تخيّلت أن الفرنسيين يقلّدوننا بعدما سبقهم بعض أنصار "الخضر" في المطالبة بـ"الماتش يتعاود"، بعد تأهل الكاميرون على حساب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم في قطر بسبب الأخطاء التحكيمية للحكم "قاساما". أبعد من ذلك يتمسك الفرنسيون بهذا الخيط "الوهم" وهم يمنون النفس بـ "الماتش يتعاود" ضد الأرجنتين، حتى بعدما "انتهى العرس وتقطع البندير وتفرقوا المداحة"، وعلى نفس طريقة بعض الجزائريين الذين لم يصدّقوا حتى الآن بأن "الماتش ما يتعاودش".

وقد انتقد البعض سلوكات الفرنسيين في هذا المطلب، كونه دليل على عدم الاعتراف بالخسارة في كرة القدم، وهو ما يتعارض كليا مع مبدأ الروح الرياضية الذي يعد حجر الأساس لهذه اللعبة الجماهيرية، وبدونه ستفقد الساحرة المستديرة كل ما جعلها معبودة الجماهير واللعبة الأكثر شعبية في العالم.

ويمكن اكتشاف بعد كل هذا وذاك، أن منطق بعض جماهير الكرة، ليس هو نفس المنطق المتداول في ميادين أخرى، ولذلك تجد في هذا العالم الكروي من يسمون "الهوليغانز" أو "مجانين" الكرة أو "الألتراس" الذين يدخلون الملاعب للتشجيع وليس لمتابعة سير المباريات ويختارون مكان "المنعرج" في الملعب. كل هذه الأمور والسلوكات تجعل الفرد من خلال ما يسمى "فبركة الجهل" يذوب في أرواح أفراد المجموعة في كيان واحد ضد الجميع، من حكام ووسائل الإعلام التي تنتقد ناديهم أو ضد الفرق المنافسة لهم.

ولذلك رغم علم الفرنسيين بأن كأس العالم قد طارت منهم إلى الأرجنتين وتيقّنهم بأن "الماتش لن يعاد"، إلا أنهم مع ذلك يلجؤون إلى مثل هذه العرائض أو التجمهر أمام الهيئات الرياضية، وفي ذلك ربما طريقة منهم لتمرير الخسارة حتى يسهل عليهم تجرّع مرارتها بواسطة "التقطير" لتفادي تحوّل الهزيمة إلى "الموت بالقنطة".