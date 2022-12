Recouvrement des fonds détournés: Les précisions de Tabi

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, mardi à Alger, que les efforts de recouvrement des fonds détournés se poursuivaient tant au niveau national qu'à l'étranger, estimant que la valeur de ces fonds dépasse 20 milliards USD au niveau national.

"La Justice a mis la main sur ces biens répartis sur les différentes wilayas du pays", a affirmé le ministre, citant, à ce propos, la confiscation "d'habitations, de biens touristiques, des villas luxueuses à travers les wilayas du pays, ainsi que des dizaines d'usines, dont des usines de montage automobile et d'autres activant dans divers domaines, outre la saisie de bijoux et des pierres précieuses et la confiscation de 6447 comptes bancaires et 4203 véhicules, tous types confondus".

le ministre a également précisé qu’Il s'agit de "la confiscation de 23.774 biens mobiliers, de 425 habitations, et de 14 promotions immobilières, chacune comprenant jusqu'à 1.000 logements".