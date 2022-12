Décès de Pelé: Le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, un message de condoléances au président du Brésil, Lula da Silva, suite au décès de la légende du football, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, dans lequel il s'est dit profondément attristé par la disparition de l'icône mondiale, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, vendredi, en son nom et au nom du peuple algérien, un message de condoléances au président du Brésil, Lula da Silva, suite au décès de la légende du football, Edson Arantes do Nascimento "Pelé", dans lequel il s'est dit profondément attristé par la disparition du digne fils du peuple brésilien, l'icône mondiale qui a nourri chez les peuples la passion du ballon rond, ce qui lui permis de régner sur le trône du football des décennies durant", lit-on dans le communiqué.