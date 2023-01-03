فرنسا: إخلاء 20 مدرسة بعد تهديدات بتفجيرها

أخلت السلطات الفرنسية نحو 20 مدرسة من التلاميذ خلال يومي الإثنين والثلاثاء لهذا الأسبوع، بعدما تم رصد تهديدات عبر الأنترنت حول استهدافها بالمتفجرات والقنابل. وشملت المدارس التي تم إخلاؤها معاهد ومدارس ثانوية في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكر موقع "يورو نيوز"، هذا الثلاثاء.

وحسب وزارة التربية الوطنية الفرنسية، فإن التهديدات وصلت إلى أولياء أمور عبر وسائل إلكترونية منها البوابة الخاصة بالتواصل بين المدرسين والتلاميذ وأولياء الأمور. وشملت التهديدات عمليات قرصنة إلكترونية تم من خلالها اختراق البريد الإلكتروني لأحد التلاميذ وإرسال رسائل تهديد، حيث قامت الشرطة بالقبض علي صاحب الحساب ثم أطلقته بعدما اكتشفت حقيقة تعرضه للقرصنة الإلكترونية.