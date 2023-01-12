موتسيبي يعلق على قرار المغرب

علق رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، على قرار الاتحادية المغربية لكرة القدم بعدم المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر.

وقال موتسيبي خلال ندوة صحفية بملعب نيلسون مانديلا، اليوم الخميس، "لقد حاولت منذ أسابيع حل المشكلة لكن القوانين السيادية لكل بلد أعلى. يجب ألا تتدخل السياسة في الرياضة ولكن يجب علينا احترام قوانين كل بلد".

وأضاف موتسيبي أن المغرب قدمت تفسيراتها لغيابها والجزائر قدمت تفسيراتها كذلك، مؤكدا كل التركيز حاليا منصب على منافسة "الشان".

وأكد رئيس "الكاف" أنه سيحضر غدا قرعة كاس العالم للأندية بالمغرب ثم يعود إلى الجزائر من أجل حفل افتتاح "الشان".

من جهة أخرى، كشف رئيس "الكاف" أن اجتماعه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان جيدا ومثمرا، مقدما شكره للدولة الجزائرية على تسميتها ملعب براقي باسم الزعيم "نيلسون مانديلا".

وجدد موتسيبي تأكيده أن "شان" الجزائر سيكون الأفضل على الإطلاق، مطمئنا أن اختيار البلد المنظم لـ"كان" 2025 سيكون للأفضل بين الملفات الخمسة.