إسعاف خمسة مختنقين بالغاز

أسعفت مصالح الحماية المدية لولايتي أم البواقي وڤالمة خمسة أشخاص تعرضوا لتسمم بالغاز المتسرب من سخان ماء وموقد بالحمام.

وأفادت ذات المصالح في بيان لها بأن إسعافاتها تدخلت في ولاية أم البواقي لإنقاذ أربعة مختنقين بالغاز من عائلة واحدة هم الأم وثلاثة أطفال إثر استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الذي لا يحتوي على قناة صرف الدخان، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

كما سجلت الحماية المدنية بولاية ڤالمة حالة تسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من موقد بالحمام بحي جبار الطيب الواقع ببلدية بوشڤوف، الضحية امرأة تبلغ من العمر 33 سنة تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.