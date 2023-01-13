وزارة الداخلية تحذر..

حذرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، من خطورة تركيب سخانات الماء داخل حمامات المنازل لكونها غير مهوية.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الآونة الأخيرة، أصبح سخان المياه المتسبب الرئيسي في حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وذكرت الوزارة، بضرورة إتباع إرشادات السلامة التالية: أهمها يمنع منعا باتا ومهما كان السبب تركيب سخان الماء في الحمام.

سخان الماء يجب أن يوضع في مكان تتوفر فيه التهوية، كما يجب أن يوصل بقنوات صرف الغازات السامة.

والحرص على تركيب أو صيانة سخان الماء من طرف مهني مختص في مجال الترصيص (حامل لشهادة الكفاءة المهنية في التركيب الصحي والغاز)

عدم الاستعانة في تركيب أو صيانة سخان الماء برصاص مهني مختص في التركيب الصحي فقط.