لهذه الأسباب التهبت أسعار البيض

عادت أسعار مادة البيض للارتفاع والإلتهاب من جديد، بعدما تجاوز سعر الطبق في المحلات والقصابات سقف 600 دينار، وسط حيرة وتخوف الكثير من المواطنين الذين يعتبرون البيض مادة أساسية في قوتهم ومادة أولية في صناعة الحلويات.

تفاجأ الكثير من الجزائريين في الأيام الأخيرة من الارتفاع الكبير في أسعار مادة البيض في المساحات الكبرى والمحلات التجارية وكذا القصابات، حيث تجاوز سعر الطبق من ثلاثين بيضة حدود 600 دينار، بينما باتت البيضة في محلات التجزئة تعرض بسعر 22 دينارا، وسط حيرة وإستغراب كبير من المواطنين الذين تفاجأوا من هذا الإرتفاع المفاجئ في أسعار البيض، خصوصا وأنها مادة أساسية في كل البيوت الجزائرية وتعتبر مادة أولية في صناعة الحلويات كذلك . وأبدى الكثير من المواطنين استغرابهم لاستمرار ارتفاع أسعار البيض مقارنة بأسعار الدجاج التي عرفت استقرارا في الأسابيع الأخيرة، مبدين تخوفهم من استمرار هذا الارتفاع رغم أهمية البيض في المطبخ الجزائري.

وأرجع الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، جلول بوداود، في تصريح لـ"الخبر"، هذا الارتفاع إلى تضاعف تكلفة المادة في الأسابيع الأخيرة، وهي المعادلة، حسبه، التي غيّرت الأوضاع وجعلت طبق البيض يصل إلى 570 دينار، أمس، في أسواق الجملة، معتبرا هذه الظاهرة عالمية لارتفاع أسعار الأعلاف، حيث بلغ الطبق، حسبه، في فرنسا 5 أورو وكذلك في ألمانيا وإيطاليا، بينما قفز إلى حدود ما يعادل ألف دينار في مصر.

وأضاف بوداود، أن سعر الدجاج كان يتراوح مابين 480 و550 دينار ليقفز إلى 850 دينار مع استهلاك حوالي كيلوغرامين من الأعلاف لتدخل الدجاجة في الإنتاج لمدة تتراوح ما بين 18 و23 أسبوع، ليرتفع بالتالي سعر تكلفة الدجاجة إلى ألف دينار، في وقت تنتج فيه كل دجاجة مابين 24 إلى 25 بيضة شهريا بمعدل إنتاج يصل إلى 92 بالمائة لمدة 12 شهرا كاملا قبل تعويضها.

وأشار الناطق الرسمي للفيدرالية، أن الأعلاف بمختلف أنواعها تضاعف سعرها في السوق العالمية وباتت تتراوح مابين 7500 و8 آلاف دينار للقنطار، بعدما كانت لا تتعدى 3500 دينار للقنطار العام الماضي، مما تسبب، حسبه، في تضرر المنتجين وعجزهم عن اقتنائها، وبالتالي توقفهم عن النشاط لارتفاع الأعلاف وتراجع الثروة من 40 مليون دجاجة بياضة منتجة سنة 2019، إلى 8 ملايين دجاجة بياضة حاليا، ضف إلى ذلك الأمراض لاسيما أنفلونزا الطيور التي تستوجب فرض الفراغ الصحي للمتضررين منها لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتوقّع بوداود تراجع أسعار البيض مع حلول رمضان إلى حدود 15 و17 دينار للبيضة الواحدة، بعودة المنتجين حاليا لتثبيت الدجاج في العنابر، لتدخل هذه الثروة في الإنتاج بعد 4 أشهر تقريبا، وبالتالي ضمان الوفرة حينها وبأسعار معقولة، مشيرا أن دجاج اللحم يحتاج إلى 40 يوما للدخول في الإنتاج وهو ما ضمن استقرار أسعاره في الأسواق.

للإشارةن فإنه وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، فإن متوسط أسعار البيض ارتفع بنسبة 49 بالمائة في نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهي أكبر قفزة سنوية بين جميع منتجات البقالة والألبان في هذه الفترة، والتي ترجع حسب التحاليل الاقتصادية إلى عدة عوامل، ومنها نقص اليد العاملة وإرتفاع تكاليف تشغيل مزارع الدواجن منذ تفشي وباء كوفيد 19، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود لتشغيل الآلآت التي تسخدم في تربية الدواجن وكذا في حصاد الذرة والصوجا لتوفير علف الدجاج، ومع ارتفاع هذه التكاليف أصبح إطعام الدجاج مكلفا أكثر، الأمر الذي انعكس على أسعاره، ضف إلى ذلك تفشي أنفلونزا الطيور بين الدواجن في موسم الشتاء هذا.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن ديري، في تصريح صحفي، أن الوزارة أتمت دراسة مشكل ارتفاع أسعار البيض الذي فاق مستوياته الطبيعية وبداية انخفاضه، حسبه، ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تمت حسب المتحدث دراسة مشكل ارتفاع أسعار مادة البيض مع الشركاء، خاصة منهم المجلس المهني المشترك لشعبة الدواجن والفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، مؤكدا أن الوزارة ستحرص على وضع استراتيجية لتطوير شعبة الدجاج البيوض وحث المنتجين على إعمار العنابر، ليزيد بالتالي الإنتاج في الأيام القليلة القادمة، وهو ما سينعكس حسب على انخفاض الأسعار.