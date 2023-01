Rachid Nekkaz bénéficie d'une grâce présidentielle

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a signé une grâce présidentielle au profit de l'activiste politique en détention provisoire depuis des mois, Rachid Nekkaz.

Rappelons que le tribunal de Chlef avait condamné Rachid Nekkaz et son neveux à une peine d'une année de prison en automne 2022, suite à leur organisation d'un sit-in devant l'établissement pénitentier de Ben Souna et leur refus d'obtempérer aux forces de l'ordre qui leur ont demander d'évacuer.

Nekkaz est, alors, entré en altercation varbale avec les forces de maintien de l'ordre et a été accusé de regroupement non armé et d'humiliation d'une instutution réglementaire et d'atteinte à l'unité nationale.

Rachid Nekkaz a aussi été condamné pour d'autres chefs d'inculpation, dont la diffusion de publications en mesure de porter atteinte à l'intérêt national.