هدم مسجد يعود إلى القرن 16 في الهند

هدمت السلطات الهندية مسجدا أثريًا بُني قبل نحو 5 قرون، يوم 9 جانفي الجاري بحضور قوى أمنية إدارية ومسؤولين، بدعوى توسعة الطريق العام.



ووثقت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هدم الجرّافات لمسجد “شاهي” التاريخي الذي يعود إلى القرن السادس عشر، في ولاية أوتار براديش، والذي بناه الأفغاني شير شاه سوري. ورفض مركز مدينة “الله آباد”، الموجود فيها المسجد، التماسًا لإيقاف الهدم، مدعيًا بناءه بشكل غير قانوني.



من جهتهم، حاول السكان المحليون اللجوء إلى المحكمة العليا لإنقاذ المسجد، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. وتشهد الهند منذ أكثر من عامين حملات اضطهاد واسعة، وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية. وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب “بهاراتيا جاناتا”، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند. ويشكّل المسلمون نحو 13% من تعداد سكان الهند، البالغ مليارًا و350 مليون نسمة.