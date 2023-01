Libye: Lamamra reçu par El-Menfi

Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra a été reçu dimanche par le président du conseil présidentiel libyen Mohamed El-Menfi.

Selon le bureau d’information du président du Conseil présidentiel, les parties ont discuté des perspectives de coopération et de coordination conjointe entre les deux frères et des efforts inlassables de l’Algérie pour promouvoir la stabilité et atteindre les élections dès que possible.

Lamamra a transmis au président libyen,les salutations de Abdelmadjid Tebboune et sa volonté de promouvoir la stabilité en Libye et son retour à son rôle naturel.

Lamamra est arrivé aujourd’hui en Libye pour participer à la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères.