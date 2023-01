Le parlement lance un site Internet

Le parlement algérien a lancé un site internet https://17puic.dz/ qui sera dédié à la couverture de la 17ème session du congrès de l'Union des parlements membres de l'Organisation des Pays Islamiques, dont les travaux débuteront ce jeudi au niveau des commissions.

Selon un communiqué rendu public par le parlement, ce site Internet contient des informations sur l'union parlementaire qui réuni les pays islamiques et les objectifs de sa création.

Ce site contient, également, des informations, photos et vidéos sur les deux chambres du parlement algérien et sur cette session. Elles seront publiées en temps réel et en continu afin de couvrir cet évenement.