11.3 في المائة نسبة التصويت عند غلق المكاتب في الانتخابات التونسية

أغلقت مكاتب الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، فيما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت العامة بلغت 11.3 في المائة

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي الليلة ان 887 ألف أدلوا بأصواتهم في الاقتراع اليوم، من مجموع 7.8 مليون ناخب مسجل، مايمثل نسبة 11.3 في المائة، بانخفاض طفيف بلغ 0.5 في المائة مقارنة مع نسبة التصويت في الدور الأول.

وأغلقت مكاتب الاقتراع في الساعة السادسة من مساء اليوم، بعد عشر ساعات من افتتاحها أمام الناخبين، وبدأت عمليات الفرز في مكاتب االتصويت بحضور المراقبين وممثلين عن المترشحين.

ويتنافس 262 مرشحا في 131 دائرة انتخابية، على مقاعد الدوائر في مجلس النواب ،بعد حسم 23 مقعدا فقط في الدور الاول ، فيما لم تجر الانتخابات في سبع دوائر في الخارج ، لدم وجود مرشحين اصلا ،حيث سيتم إجراء انتخابات جزئية خلال الفترة المقبلة.

وسيتم الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يوم الأربعاء المقبل، على أن تكون الفرصة بعدها لتقديم الطعون، قبل ان يتم الاعلان في الرابع مارس المقبل عن النتائج النهائية، ويتوقع تنصيب البرلمان الجديد عشية عيد الاستقلال في 20 مارس.