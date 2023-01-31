توقيف شاب بحوزته مخدرات ومواد كيميائية بتيارت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة قصر الشلالة بوضع شاب يبلغ من العمر 30 سنة، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير شرعية.

أفاد بيان مصالح الأمن أن العملية تمت إثر معلومات مؤكدة عن قيام شخص بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة قصر الشلالة، لتباشر عمليات التحري ومتابعة تحركاته إلى أن أوقف، واستصدر إذن بتفتيش مسكنه بإذن من وكيل الجمهورية، ما أسفر عن ضبط 37.4 غرام من الكيف المعالج، 89 قرصا مهلوسا، وأنواع أخرى بما مجموعه 107 أقراص، إضافة إلى قطعة من الألعاب النارية " فليميجان" وقارورة مشروبات كحولية " فودكا"، وكمية من الأسمدة الكيميائية مجهولة النوع، وقدّم المشتبه فيه أمام النيابة العامة بمحكمة قصر الشلالة، أين أحيل على إجراءات المثول الفوري وصدر ضده أمر إيداع.

من جهة أخرى، حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية قصر الشلالة في تيارت، كمية من العلف المخصص لتغذية الدواجن على متن شاحنة دون توفر الفاتورة.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن عملية توقيف الشاحنة المحملة بكميات العلف، جاءت أثناء قيام أفراد الفرقة بخدمة شرطة الطريق، بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة، ضبط خلالها 35 قنطارا من علف تغذية الدواجن لانعدام الفوترة، وقد حوّلت المحجوزات والشاحنة إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق قبل أن تسلّم إلى مصالح مديرية أملاك الدولة بقصر الشلالة، فيما يتواصل التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.