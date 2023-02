L'artiste et comédien algérien Salah Aougrout est revenu hier en Algérie après un séjour médical de deux ans qu'il a passé en France.

L'artiste connu sous le nom de Souileh a révélé qu'il était rentré en Algérie après un séjour médical en France où il a subi des opérations chirurgicales compliquées.

Souileh a révélé avoir été en réanimation pendant une période d'un mois et demi.

Il a, enfin, exprimé sa joie de retrouver les siens et son public et que son séjour médical n'est pas encore achevé.