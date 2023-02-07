قالمة: حبس 05 أشخاص تورطوا في سرقات

أمرت الجهات القضائية بمحكمتي بوشڨوف ووادي الزناتي بڨالمة، بحبس 05 أشخاص، على خلفية عمليتي سرقة منفصلتين، اقترفها المشتبهة فيهم المتراوحة أعمارهم بين 30سنة و49سنة، ببلديتي وادي الشحم وبرج صباط.

وأوضح بيان لخلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، أن عملية السرقة الأولى، اقترفها شخصان اثنان، بعدما سطوا على منزل لأحد المواطنين ببلدية وادي الشحم. وقد تم توقيفهما من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبلدية الأخيرة، وبحوزتهما مضخة المياه ولوازم أخرى مسروقة.

أما السرقة الثانية، حسب المصادر نفسها، فقد اقترفها 03 أشخاص ببلدية برج صباط بالجهة الغربية من الولاية، الذين سطوا على أبواب من نوع "بي. في.سي"، الذين أوقفوا من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بالبلدة ذاتها.

وقد قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي أمرت بإيداع أربعة منهم الحبس، في حين حكمت على المشتبه فيه الخامس بالحبس، دون إيداع.