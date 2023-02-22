استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الأربعاء بمقرالوزارة، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا، موزس ويتانغولا الذي يقوم بزيارة رسمية

إلى الجزائر على رأس وفد برلماني هام.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصص هذا اللقاء لاستعراض علاقات الاخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات وكذا سبل تعميق التنسيق السياسي في خضم التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

في هذا السياق، أشاد الطرفان بالتعاون البرلماني بين البلدين كونه رافدا هاما من روافد العلاقات

التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر وكينيا، مع التأكيد على الطموح املشترك لبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على البلدين وتعزز مساهمتهما في تجسيد الأجندة القارية وحشد الدعم لقضاياها العادلة، لا سيما تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن تظافر الجهود لايجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.