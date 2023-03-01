روسيا تحبط هجوم أوكراني "مفاجئ"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إحباط محاولة الجيش الأوكراني لتنفيذ هجوم مكثف بطائرات بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا سنة 2014.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات مسيرة ضاربة أوكرانية، فيما تم تعطيل أربع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، دون وقوع أضرار أو ضحايا على الأرض.

وأضاف التقرير أنه تم تدمير ما مجموعه 15 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة من خيرسون، وزابوروجيه، ودونيتسك ولوغانسك وخاركوف.

في نفس السياق، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مسؤولين روس، أن طائرة مسيرة عسكرية حاولت أن تهاجم منشأة غاز على مقربة من العاصمة موسكو، الثلاثاء.

وكتبت "الغارديان" أن صور الحطام التي جرى توثيقها في موقع الهجوم، أظهرت علامات على أن المسيرة جرى تصنيعها في أوكرانيا.

وهذه المحاولة الهجومية وصفت بالنادرة، لأنها استهدفت نقطة في الداخل الروسي تبعد عن الحدود مع أوكرانيا بمئات الأميال.