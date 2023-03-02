برلماني يراسل وزير التربية

وجه النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية غليزان، أحمد بوشامة، سؤالا إلى وزير التربية، تحوز "الخبر" على نسخة منه، بين من خلاله معاناة خريجي معاهد علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية على المستوى الوطني، جراء حرمانهم من فرص الولوج إلى عالم الشغل باستثناء تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في الطورين المتوسط والثانوي،

وهي قليلة جدا، ما جعل غالبيتهم يعانون البطالة، خاصة أن منهم من تخرج منذ 15 سنة.

وتساءل النائب البرلماني عن تاريخ إسناد تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في الطور الابتدائي طبقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي 06/12 الذي ينص على تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في جميع الأطوار التعليمية، والتكوين المهني. كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لتثمين شهادة ليسانس التربية، وعلوم الحركة بمعادلة مرب في معاهد مديرية الشباب والرياضة.