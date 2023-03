La Tunisie continue de rapatrier des ressortissants d'Afrique subsaharienne

Un premier avion avec à son bord 133 migrants subsahariens a décollé ce matin de Tunisie en destination du Mali, dans le cadre du rapatriement des migrants subsahariens.

Mercredi, un autre avion avait rapatrié environ 50 guinéens alors que 145 ivoiriens attendent leur rapatriement de l’aéroport de Tunis.

Le 21 février, le président tunisien Kais Saied a affirmé que la présence en Tunisie de "hordes" d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de "violence et de crimes" et relevait d'une "entreprise criminelle" visant à "changer la composition démographique" du pays.

Un diplomate malien à Tunis a déclaré à l’AFP qu’un groupe de 133 personnes, dont 25 femmes et 9 enfants ainsi que 25 étudiants ont été rapatrié au Mali.

145 ivoiriens attendent leur tour d’être rapatriés après un énorme retard dû aux mesures administratives.

Des organisations de défense des Droits Humains tunisiennes et internationales ont dénoncé plusieurs déclarations de Kais Saied qu’ils ont qualifiées de « racistes » et d’ « appels à la haine ».