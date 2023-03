Le Président Tebboune distingue les membres de la mission algérienne de sauvetage

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a décerné, dimanche à Alger, la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Achir" aux membres de la mission algérienne ayant participé aux opération de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, et ce, en reconnaissance de leur professionnalisme remarquable et leur grand sens humanitaire puisé des valeurs de la Glorieuse guerre de libération.

Cette médaille a été décernée à un groupe des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP) et à des équipes de la Protection civile et du Croissant Rouge Algérien (CRA) ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février dernier, faisant ainsi honneur à l'Algérie avec leur professionnalisme remarquable et leur grand sens humanitaire puisé des valeurs de la Glorieuse guerre de libération.

Ainsi, conformément aux décrets présidentiels 23-81 et 23-82 du 2 mars 2023, le Président de la République a décidé de décerner cette médaille aux membres de la mission algérienne dépêchée en Turquie et en Syrie, en reconnaissance des efforts qu'ils ont consenti dans le sauvetage et l'extraction des victimes.

Cette distinction se veut aussi une reconnaissance du travail extraordinaire accompli par les éléments de la Protection civile et du CRA en matière de sauvetage, ainsi que pour l'appui apporté par les forces aériennes de l'ANP à travers un pont aérien, ce qui a suscité l'admiration de l'opinion publique internationale pour la position de l'Algérie, dirigeants et peuple.