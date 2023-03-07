أرقام مرعبة لضحايا القاتل الصامت مع بداية العام

كشف، اليوم الثلاثاء، النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم تسجيل أرقام مرعبة لعدد الوفيات اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال هذه السنة.

وأوضح برناوي، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن بداية سنة 2023 عرفت ارتفاع رهيب في عدد الوفيات اختناقا بالغاز أحادي أكسيد الكربون مقارنة بالسنوات الماضية. وكشف برناوي، أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة اختناقا بالغاز في أقل من 3 أشهر منذ بداية سنة 2023 ، بالمقابل تم إنقاذ 1330 شخصا آخر من موت محقق خلال نفس الفترة، كما تم تسجيل 56 حالة وفاة خلال شهر جانفي و34 حالة وفاة في فيفري و10 حالات في الأسبوع الأول فقط من مارس.