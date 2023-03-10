الطارف: إقبال على تدفق نوعيات السميد التونسي

تعرف منذ اسبوعين الأسواق التجارية ببلديات الحزام الحدودي في ولاية الطارف غزوا وتدفقا لكميات معتبرة من اكياس السميد التونسي بنوعيتها الثلاثة "الوردة البيضاء السنبلة الذهبية والخمسة "وهي أجود أنواع السميد بالأسواق التونسية .

وتشهد هذه النوعية بأحجامها الثلاثة من 5 كلغ إلى 10 كلغ واقصاها 25 كلغ إقبال من قبل العائلات الجزائرية التي شهت رحالها منذ اسبوعين من البلديات الشمالية والداخلية نحو البلديات الحدودية لشراء هذه النوعية ذات الجودة العالية بحسب الأصداء المتداولة وسط متسوقوها. وتتحدث أطراف محلية خبيرة بالتبادل التجاري الحدودي الخفي عن عمليات مقايضة السميد التونسي بالزيت الجزائري في ظل ذروة غياب أنواع السميد الجزائري بالأسواق الوطنية لأكثر من شهر ، كما يفيد منتخبون بالمجالس البلدية الحدودية بأن التونسيين من الضفة المجاورة بعرضون بطريقة عادية ما يتقدمونه من أكياس السميد بالأسواق الأسبوعية لبلديات الشريط الحدود اضافة الى تبادلات قي المواد الغذائية بين العائلات المتجاورة في الضفتين.

من جهة أخرى فإن الجزائريين القاصدين مدينة طبرقة التونسية 30 كلم شرق القالة لشراء التوابل والبهارات التونسية قد أدرجوا في قائمة مشترياتهم خصيصا لشهر رمضان اكياس النوعيات التونسية الثلاثة من السميد حسب اسعارها المقبولة 25 كلغ مقابل 1200 دينار بالعملة الجزائرية و10 كلغ 800 دج وأقلها 5 كلغ مقابل 550 دينار جزائري.

ويتوقع أن يزداد هجوم المتسوقين الجزائريين على أسواق بلديات الحزام الحدودي لتأمين حاجياتهم الرمضانية من السميد التونسي ـ وحسب الأصداء والأخبار المستقاة من مصادر تجارية بمدينة طبرقة التونسية فان كميات كبيرة من السميد التونسي مرصودة ومهيأة تحويلها للضفة الجزائرية بعد التهافت على الدفعات الأولى بأسواق الشريد الحدودي في ولاية الطارف.