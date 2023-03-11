مستجدات مشروع المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

في إطار الاستعداد الجارية لوضعه حيز الخدمة قريبا قام والي ولاية تندوف مخبي محمد بزيارة ميدانية للمعبر الحدودي البري الجزائري الموريتاني مصطفي بن بولعبد، صباح اليوم، رفقة الأمين العام للولاية ومدير الطاقة والمناجم وكذا مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب الجزائري بالنيابة.

وعاين الوالي خلال الزيارة ورشات العمل ومدى تقدم أشغال مشروع انجاز هذا المعبر الحدودي البري الثابت بين الجزائر وموريتانيا، حيث طلب من مدير التجهيزات العمومية لولاية تندوف وكذا مكتب الدراسات، بضرورة تكثيف ورشات العمل والرفع من وتيرة الإنجاز من أجل تسليم الأشغال وفق المواصفات التقنية وفي آجالها المحددة، وذلك نظرا لبعض التأخر الذي سجل في المدة الأخيرة.

ومن شأن هذا المعبر الحدودي بين البلدين، بعد اكتماله ووضعه حيز الحدودي، أن يدفع برفع وتيرة الحركة التجارية وزيادة عبور المركبات والشاحنات والأشخاص والسلع، مما يؤثر على عملية التنمية بالمنطقة وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.