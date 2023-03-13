"مدار" يستحدث شركة متخصصة في انتاج السكر

أعلن المجمع العمومي "مدار القابضة"، اليوم الاثنين في بيان، عن استحداث شركة متخصصة في تكرير السكر وانتاجه وتسويقه اطلق عليها اسم "تافاديس" مع تحديد تاريخ دخولها في الانتاج خلال الثلاثي الاخير لسنة 2023.

وحسب المصدر ذاته، فقد عقدت الجمعية العامة التأسيسية للشركة ذات الاسهم المتخصصة في تكرير السكر وانتاجه وتسويقه "تافاديس" امس الأحد بمقر المجمع "مدار القابضة" بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، شرف الدين عمارة و كذا اعضاء من مجلس ادارة الشركة التي تم تأسيسها.

ويقع مقر الشركة الجديدة بالأربعطاش بولاية بومرداس، و يقدر رأسمالها الأولي بـ10 مليار دينار، حسب البيان الذي أشار إلى أنه تم تعيين أحمد دراي مديرا عاما لها و انتخب رئيسا لمجلس الادارة من قبل أعضائه الذين اجتمعوا لهذا الغرض.

وستقوم "تافاديس"، التي حدد تاريخ دخولها في الانتاج خلال الثلاثي الاخير لسنة 2023 وفقا لمخطط تنفيذ ادوات الانتاج، عند انطلاقها بتوظيف 1200 عامل.

وقد اكد وزير الصناعة، أحمد زغدار خلال شهر يناير الماضي، أن "الجزائر ستحقق الإكتفاء الذاتي وطنيا في مادة السكر وستتحول إلى بلد مصدر لفائض الانتاج من هذه المادة عندما يبلغ هذا المشروع مرحلة الإنتاج الفعلي".

كما اشار الوزير الى أن مجمع "مدار" حقق "تجارب ناجحة" بالجنوب الكبير لتوفير المادة الأولية لهذا المصنع من خلال زراعة و إنتاج مادة الشمندر السكري التي تحول إلى مادة أولية.

وتقدر الطاقة الإنتاجية المتوقعة لهذا المصنع المنجز على مساحة 14 هكتار و القابل للتوسعة مستقبلا، بـ2000 طن/يوميا من مختلف أنواع السكر.