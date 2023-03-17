ڨالمة: حادث مرور مميت ببرج صباط.

لقي ستيني حتفه ،مساء اليوم الجمعة، في حادث مرور خطير بمدخل بلدية برج صباط غربي ڨالمة، بعد انحراف سيارة من نوع "جيلي" وانقلابها.

وحسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ،

فإن الضحية البالغ 60ينة، انحرفت به السيارة ثم انقلبت بعد اصطدامها بأعمدة خرسلنة لمسكن في طور الإنجاز، لياقة حتفه داخلها بعين المكان. وحسب المصدر نفسه ، فإن مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بواظي الزناتي ،التي تدخلت في الحادث المأسوي، أخرجن جثة الضحية باستعمال وسائل تقطيع وتفكيك ،نظرا لتضرر السيارة التي بقيت معلقة بعمود خرسانة.



