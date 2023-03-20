المدية: ترحيل عائلات السكن الهش إلى اللائق

قامت اليوم السلطات المحلية لدائرة المدية بعملية ترحيل120 عائلة مقيمة بسكنات هشة إلى سكنات لائقة عبر العملية التي تدخل في إطار البرنامج العمومي للقضاء على السكن الهش والوضيع مست أحياء سطارة. والمصلى تجزئة وخديجة بن رويسي ببلدية المدية. وقد تم تسخير كل الامكانيات لإعادة إسكان العائلات في سكنات جديدة ولائقة تتوفر على كل المتطلبات الضرورية بالمجمع السكني بحي15ديسمبر.

يحدث هذا إثر عمليات مماثلة التي مست قاطني السكن الهش في عين العرايس وقطيطن والمصلى وغيرها. لتتواصل هذه العمليات تدريجيا كلما توفرت سكنات مخصصة لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهداف المتوخاة من مثل هكذا عمليات هي تحسين الإطار المعيشي للمواطن بإعادة إسكانه في سكنات لائقة تضمن له العيش الكريم، واسترجاع مباني أو أراضي كانت مشغولة من طرف العائلات وإعادة تخصيصها لاحتضان مرافق عمومية، إضافة إلى القضاء على النقاط السوداء في مجال العمران وإعادة تركيب النسيج العمراني للمدن.