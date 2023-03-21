خط جبيلات-بشار: أولى خطوات تجسيد المشروع

شرعت لجنة تقنية في تنظيم عملية استطلاعية لاختيار مسار مشروع انجاز خط السكة الحديدية لنقل خام الحديد من منجم غار جبيلات (تندوف) نحو بشار على مسافة 1.000 كلم، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية''.

وتقوم حاليا هذه الفرقة التقنية بنشاط ميداني بالمنطقة من أجل اختيار المسار المخصص لإنجاز هذا الخط الهام للسكك الحديدية الذي يمتد من منجم خام الحديد غار جبيلات (تندوف) نحو بشار"، كما أكد عبد القادر مزار، مدير مركزي ومكلف بالاتصال لدى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

ووضعت إمكانيات بشرية ولوجستية هامة تحت تصرف هذه الفرق المشكلة من إطارات تقنية مكلفة بإنجاز عملية تعيين الأرضية المخصصة لإنجاز مشروع مسار خط السكة الحديدية لنقل خام الحديد، كما جرى شرحه.

وكان المشروع المذكور في صلب الاجتماع التنسيقي المنعقد بين أعضاء المجلس التنفيذي للولاية وممثلين عن الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية و إطارات ممثلة لمختلف قطاعات النشاط حيث جرى مناقشة العديد من المسائل التقنية ذات الصلة بإنجاز بهذا المشروع الهام.

وقدم ممثلو الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز استثمارات السكك الحديدية خلال هذا اللقاء اقتراحات تتعلق بالسبل الممكنة التي من شانها السماح بتجسيد مشروع خط السكة الحديدية المقرر.

وأسدى بالمناسبة الوالي، محمد السعيد بن قامو، توجيهات للمسؤولين أعضاء المجلس التنفيذي الولائي إضافة إلى الهيئات المعنية من أجل عدم ادخار أي جهد لتسهيل مهام الفرق التقنية التابعة للوكالة الوطنية للدراسات و ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية والمساهمة في تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي.