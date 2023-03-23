التصعيد ضد المخزن في تزايد

دعا حقوقيون وأكاديميون ورموز مجتمعية في المغرب، اليوم الخميس، إلى وقف تطبيع الرباط مع الصهاينة، وطالبوا بقطع العلاقات معهم.

وجاء ذلك في بيان يحمل توقيع أكثر من 100 شخصية مغربية من مجالات مختلفة، ولا تزال مفتوحة لمزيد من التوقيعات.

ويأتي البيان في ظل ارتفاع وتيرة الاتفاقات العسكرية والاقتصادية والتعليمية التي تربط المغرب والكيان المحتل، في وقت تتصاعد فيه العمليات جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان الموقعون على البيان "الاحتلال العسكري لفلسطين"، وطالبوا "بقطع أي علاقة مع الصهاينة وأي علاقة مع نظام الفصل العنصري الذي يحتل فلسطين".

ورأوا أن "مثل هذه القرارات لن تجعل المغرب إلى جانب العدل والمشروعية الدولية فحسب، بل ستتجاوب مع الطموحات العميقة للمغاربة ومع تعلقهم التاريخي بقضية تحرير فلسطين".

وأشار الموقعون إلى أن مطلب وقف التطبيع يأتي في ظل :الوضع المتدهور للقضية الفلسطينية، والمواقف التي تدعو إلى إبادة العرب وهدم المسجد الأقصى، وتطرف الصهاينة".