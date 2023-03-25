السعودية تصدر قرار جديد بشأن العمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية عدم السماح بأداء العمرة لأكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.

وقالت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق «نسك» قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.