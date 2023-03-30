سيارات عمومية لاقتناء الزلابية بالنعامة !

يتابع المواطنون باستياء كبير عبر كافة البلديات وبمقر ولاية النعامة الاستعمال المفرط لسيارات الإدارة العمومية، لا سيما خارج أوقات العمل وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تحولت هذه السيارات في هذا الشهر الفضيل إلى ملكية خاصة تجوب الأسواق والمحلات التجارية وباعة الزلابية دون وازع أخلاقي ولا حسيب ولا رقيب، وهي الظاهرة التي تعرفها سيارات الإدارة والبلديات والمؤسسات العمومية، ما يستدعي تدخلا صارما من طرف والي الولاية لإبطال هذه الفوضى والتسيب وفرض رقابة أمنية على كافة سيارات الدولة التي يعبث بها موظفون خارج أوقات الخدمة.

فهل تعطى تعليمات لمصالح الأمن والدرك عبر البلديات لتوقيف هذا العبث أم ستظل دار لقمان على حالها وتستمر ذهنيات البايلك؟