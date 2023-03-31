وزير الصحة التونسي يرفض التعليق على غياب الرئيس قيس سعيد

يثير غياب الرئيس قيس سعيد عن المشهد منذ 23 مارس الماضي، قلقا في الأوساط السياسية والشعبية في تونس، خاصة في ظل تردد اشاعات بشأن وضعه الصحي، وعدم تقديم الرئاسة ومصالح رئاسة الحكومة أي توضيح رسمي بشأن ما يروج من إشاعات.

رفض وزير الصحة التونسي علي مرابط الحديث عن طبيعة الوضع الصحي للرئيس قيس سعيد، ولم يرد الوزير على سؤال وجهه له الصحافيون خلال فعالية صحية، حول صحة التقارير والإشاعات التي تتحدث عن صحة يتعلّق بما الرئيس قيس سعيّد، حيث التزم بالصمت رغم إلحاح الصحفيين وغادر من دون أي يعلق بكلمة حول الملف.

وخلال الأيام الأخيرة، يتصاعد القلق في تونس بشأن غياب مفاجئ للرئيس قيس سعيد عن النشاط السياسي والمشهد الوطني، خاصة في ظرف يشهد تحركات اقليمية وزيارات متتالية لشخصيات أجنبية ومواقف من الأزمة في تونس، حيث لم يستقبل الرئيس التونسي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي جينلوتي الذي زار تونس قبل أسبوع، فيما لم توضح الرئاسة التونسية حتى الآن، ولم تنشر أية معلومات بشأن ذلك لفائدة الرأي العام التونسي.

وفتح هذا الغموض المجال لاشاعات تتحدث عن تواجد الرئيس التونسي في المستشفى،ما دفع عدة أطراف وشخصيات سياسية الى المطالبة بتقديم توضيحات بشأن الحقيقة وملابسات غياب الرئيس قيس سعيد، على غرار القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو، التي طالبت بالتعامل بشفافية مع الرأي العام، حزل غياب الرئيس، والقيادي في حركة النهضة رياض شعيبي الذي اعتبر أن "مقتضى الشفافية والحكم الرشيد أن يحاط المواطنون علما بكل ما يستجد في حياة رئيس دولتهم ".