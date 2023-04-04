ايران تعيّن سفيراً في الإمارات لأول مرة منذ ثماني سنوات

عينت إيران سفيرا في الامارات، بعد قرابة ثماني سنوات على مغادرة سلفه، في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) "بعد مرور 8 سنوات على عدم تعيين سفير إيراني لدى الإمارات، سيكون رضا عامري أول سفير يمثل طهران في أبوظبي ".

وكانت الإمارات خفّضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران العام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران إثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة.

وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران. ويأتي تعيين عامري بعد إعلان إيران والسعودية، في 10 مارس، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين. أكد النائب الأول للرئيس الايراني محمد مخبر، قبول الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض. وحتى ذلك الحين، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره السعودي "في الأيام المقبلة".

وعامري هو دبلوماسي مخضرم شغل منصب المدير العام لشؤون الرعايا الإيرانيين في الخارج، كما عين سابقا سفير إيران لدى الجزائر والسودان وإريتيريا، بحسب إرنا.