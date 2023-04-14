مصر تؤكد تواجد قواتها في السودان

كشفت مصر، اليوم السبت، عن تواجد قوات عسكرية تابعة للجيش المصري في السودان، الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

وأضاف البيان "تهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية".

وكانت قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعا مصورا اليوم السبت قالت إنه لجنود مصريين "استسلموا" لها في مدينة مروي بشمال البلاد.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

يأتي ذلك، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وسط انقطاع للكهرباء عن العاصمة.