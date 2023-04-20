العاصمة: مؤسسة "نات كوم" تتجند خلال يومي العيد

جندت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر "نات كوم", 4200 عون و370 شاحنة للقيام ب350 دورية, يومي عيد الفطر المبارك, بغية توفير سبل الراحة للعائلات الجزائرية التي تقبل بهذه المناسبة على تنظيم زيارات للأقارب وللأماكن العامة.

وأوضحت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر "نات كوم", نسيمة يعقوبي, في تصريح ل/وأج, أن مصالحها عمدت لرفع وتيرة النشاط يومي عيد الفطر, بالتركيز على الأماكن العامة والمنتزهات وأماكن الترفيه التي تعرف إقبالا واسعا من طرف الزوار, سيما منتزه "الصابلات", وحديقة الحامة وكذا حديقة بن عكنون, إلى جانب الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة كساحة الشهداء والبريد المركزي.

وبالمناسبة أشارت السيدة يعقوبي إلى أنه تم تجنيد 4200 عون, وتسخير 370 شاحنة, ورفع عدد الدوريات إلى 350 , قابلة للزيادة حسب الحاجة, ناهيك عن الجهود الخاصة على مستوى الأسواق والأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

كما تضمن البرنامج -- وفقا لتوضيحات المتحدثة-- تنظيف الطرقات ليلة عيد الفطر, وإرفاقها بمضاعفة عدد خرجات رفع النفايات وكذا الكنس بالنسبة للأحياء والساحات, سيما الطرق المؤدية للمساجد وضواحيها, وذلك استكمالا للبرنامج الرمضاني المسطر.

انخفاض حجم النفايات في رمضان

وبلغة الأرقام, عرفت كمية النفايات المنزلية المرفوعة على مستوى الجزائر العاصمة, "تراجعا خلال 25 يوما الأولى من رمضان بقرابة 11 بالمائة, فيما تراجعت كميات الخبر بنسبة 48 بالمائة" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت السيدة يعقوبي أن مصالحها "أحصت على مستوى البلديات ال26 الواقعة تحت إقليم اختصاصها, رفع 23 ألف و918 طنا, فيما تم رفع 27 ألف و3 أطنان السنة الماضية".

أما بخصوص مادة الخبز التي تعد من أكثر المواد تبذيرا, فتم "جمع قرابة 6.5 أطنان, بينما تم جمع 12.5 أطنان السنة الماضية, وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 48 بالمائة".

وفي السياق ذاته, تضيف السيدة يعقوبي أن "تبذير مادة الخبز, أجبر مصالح المؤسسة على تخصيص شاحنات خاصة لنقل هذه المادة", داعية المواطنين إلى "الاستهلاك بعقلانية لمجمل المواد".

وأرجعت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر "نات كوم", تراجع نسب النفايات إلى "العمليات التحسيسية التي تنظمها المؤسسة إلى جانب مختلف الفواعل في الميدان, حيث تم --على حد قولها-- التوجه إلى المدارس والساحات العمومية وحتى التنقل إلى المنازل للتوعية حول ضرورة تجنب التبذير وما يخلفه من تشويه للمنظر العام ومخاطر بيئية وصحية".

من جهة أخرى, استعرض أعوان النظافة ل/وأج, جملة من الصعوبات التي تعترضهم أثناء تأديتهم لمهامهم اليومية, سيما ما تعلق ب"ارتفاع حجم النفايات واستعمال أكياس غير ملائمة والمواد الهامدة ورمي المواد الخطيرة على غرار الزجاج والإبر الطبية بشكل يخلف حوادث عمل".

ويدعو الناشطون على مستوى هذا القطاع الحساس, إلى "ضرورة مشاركة المواطنين في الحفاظ على المحيط بطريقة فعالة, من خلال احترام مواقيت رمي النفايات والمحددة من السادسة مساء (18:00) إلى التاسعة ليلا (21:00), إلى جانب الالتزام بأماكن الرمي واستعمال الأكياس الملائمة وممارسة الفرز بين المواد العضوية والمواد القابلة للاسترجاع".

كما تدعو المؤسسة المواطنين للتعاون والتواصل معها لإيصال انشغالاتهم عبر خطوطها الهاتفية المخصصة لذلك (023.55.31.38) أو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".