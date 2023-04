L'Algérie condamne les attaques terroristes au Mali

L'Algérie a condamné fermement les attaques terroristes dans la zone de Sévaré, dans la région de Mopti, au centre du Mali, ayant fait plusieurs victimes parmi les soldats et des civils maliens, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne fermement les attaques terroristes survenues, samedi 22 avril 2023, dans la zone de l’aéroport de Sévaré, dans la région de Mopti (centre du Mali), ayant fait plusieurs victimes parmi les soldats et les civils maliens", précise le communiqué.

"L'Algérie présente ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple frère du Mali, assure les familles des victimes de sa compassion et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", note, en outre, la même source.

"L’Algérie assure le peuple et le gouvernement maliens de sa solidarité et de son ferme soutien dans sa lutte contre le terrorisme et réitère, une fois de plus, son appel au renforcement des efforts pour l’éradication de ce fléau abject qui continue d’impacter négativement la paix, la sécurité et le développement dans le continent", conclut le ministère.